Мужчина напал на полицейского.

Наркодилеру из Брянска суд не смягчил наказание. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

38-летний осужденный ИК-5 попросил суд о замене неотбытого лишения свободы на принудительные работы.

В 2016 году мужчину приговорили к девяти годам и трем месяцам колонии за незаконный оборот наркотиков и нападение на полицейского.

В апреле 2015 оперативники уголовного розыска остановили такси, в котором находился фигурант. Его подозревали в хранении наркотиков. Стражи порядка предложили добровольно выдать запрещённое вещество. Но мужчина проглотил пакет с неустановленным содержимым и стал бить полицейских руками.

Суд приговор не смягчил.