Наркокурьеры выслушали приговор брянского суда

Два наркокурьера из Ставропольского края выслушали приговор брянского суда. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
Бежицкий районный суд Брянска рассмотрел уголовное дело о покушении на незаконный сбыт наркотических средств. На скамье подсудимых оказались 36-летний и 20-летняя жители Ставропольского края.
В марте этого года они получили партию синтетического наркотика в расфасованном виде общей массой более 300 граммов. Они должны были сделать «закладки» в областном центре. После осуществления первой «закладки» обвиняемых задержали полицейские. Запрещенное вещество правоохранители изъяли.
Ранее судимого мужчину суд приговорил к девяти годам в колонии особого режима, а его молодую подельницу — к семи с половиной годам в колонии общего режима. Решение не вступило в законную силу.
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