Наркопреступлений в Брянской области стало больше

Больше всего нарушений в сфере незаконного оборота наркотиков произошло в Брянске.

Прокуратура Брянской области проанализировала статистические данные о преступлениях в сфере незаконного оборота наркотиков за два месяца 2022 года.

В регионе зарегистрировано 217 преступлений данной категории. Цифра увеличилась на 0,9%. 177 из них — сбыт запрещённых веществ.120 преступлений произошло в общественных местах.

101 задержанный за подобных нарушения закона не имел постоянного источника дохода, в 75 — были ранее судимы. Больше всего нарушений в сфере незаконного оборота наркотиков произошло в Брянске.

За два месяца раскрыто 141 преступление в сфере незаконного оборота наркотиков.