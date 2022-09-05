Наркосбытчик из Подмосковья предстанет перед брянским судом

Жителя Подмосковья, задержанного в Суземском районе с килограммом наркотиков, ждёт суд.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о покушении на сбыт наркотиков в отношении 23-летнего жителя Московской области.

По версии следствия, мужчина прибыл в Суземский район для получения крупной партии запрещённого вещества. Наркотики он потом должен был сбывать с помощью «закладок».

Но после получения партии наркотиков, фигуранта задержали полицейские. У мужчины стражи порядка изъяли около килограмма мефедрона.

Уголовное дело рассмотрит Суземский районный суд.