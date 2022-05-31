Наркоторговцу из Займища суд дал восемь с половиной лет тюрьмы

Подозреваемый делал «закладки» в Клинцах.

Клинцовский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении наркозависимого ранее судимого уроженца поселка Займище.

Суд установил, что в январе мужчина вступил в преступный сговор для продажи наркотиков. Он сделал «закладки» в Клинцах, но был задержан полицейскими. 5,8 грамма наркотика стражи порядка у него изъяли.

Суд назначил виновному восемь с половиной лет в колонии особого режима. Приговор не вступил в законную силу.