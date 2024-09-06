Насмерть сбивший пешехода брянский мотоциклист получил срок

Брянский мотоциклист, насмерть сбивший пешехода, получил пять с половиной лет в колонии. Об этом сообщили в пресс-службе брянского областного суда.

Почепский районный суд рассмотрел уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть человека. Приговор выслушал житель Почепа.

13 октября прошлого года фигурант сел за руль «Иж Планета 5» с неисправной тормозной системой переднего колеса и без регистрационных знаков. Прав у мужчины не было. Водитель сбил пешеход и скрылся с места аварии. Пострадавший умер в больнице.

Суд отправил виновного на пять с половиной лет в колонии-поселении. Приговор не вступил в законную силу.