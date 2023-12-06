Находившегося в международном розыске мошенника ждёт суд в Брянске

Перед судом в Брянске предстанет мошенник, находившийся в международном розыске несколько лет. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Советский районный суд города Брянска рассмотрит уголовное дело о крупном мошенничестве. Приговор выслушает 37-летний иностранец.

По версии правоохранителей, в 2019 году обвиняемый вместе с двумя сообщниками заключили с брянской фармацевтической компанией договор поставки лекарств. Они получили более 5 900 000 рублей. Однако обязательства свои не исполнили, а деньги потратили.

Двое соучастников – жителей Республики Коми – полицейские задержали. Они уже осуждены.

Иностранец находился в международном розыске. А осенью этого года он был экстрадирован в Брянскую область. Ему предъявлено обвинение и грозит до 10 лет колонии.