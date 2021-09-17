Неизвестная женщина погибла на трассе в Почепском районе

Личность пешехода устанавливается.

Смертельная авария произошла 16 сентября около 2.30 на 66-м километре дороги Брянск – Новозыбков – граница с Республикой Беларусь в Почепском районе.

Как сообщает областная ГИБДД, 47-летний водитель микроавтобуса Ford Transit, двигаясь в сторону Брянска, сбил двух пешеходов, которые шли по проезжей части в попутном направлении.

Женщина, личность которой пока не установлена, погибла. Ее 23-летнего спутника госпитализировали с комой, тяжелой сочетанной травмой и тяжелым ушибом головного мозга.

По данным ГИБДД, пешеходы были одеты в темную одежду без световозвращающих элементов. По факту ДТП полицейские проводят проверку.