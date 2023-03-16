Нелегальное производство сигарет обнаружили полицейские в Брянске (ВИДЕО)

Брянские стражи порядка накрыли подпольный цех по производству сигарет. Об этом рассказали в региональном УМВД.
Оперативники управления экономической безопасности МВД России и УМВД по Брянской области, а также сотрудники регионального УФСБ задержали 12 участников организованной группы. Их подозревают в нелегальном производстве табачной продукции и подделке акцизных марок
По версии следствия, цех располагался в пригороде Брянска, где в промышленных масштабах делали сигареты. На другом складе товар фасовали в пачки с брендами известных производителей и оклеивали поддельными акцизными марками.
«В ходе обысков изъято производственное оборудование, сырье, упаковочные материалы, более 300 тысяч поддельных акцизных марок, готовая продукция на сумму порядка 20 млн рублей, средства связи, компьютерная техника, носители информации, денежные средства и другие предметы, имеющие доказательственное значение», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Возбуждено уголовное дело. Десять фигурантов взяли под стражу, двое находятся под подпиской о невыезде.
15.03.2023 12:58
Помогать и поддерживать
Как в регионе организована помощь семьям участников СВО?С начала года в Смоленске на улице Пригородной заработал Центр поддержки участников СВО и членов их семей.По словам губернатора Алексея Островского, ключевая задача Центра — «оперативная и, главное, результативная отработка в режиме «одного окна» просьб и обращений членов семей участников спецоперации, а также их сопровождение в решении межведомственных
15.03.2023 12:57
Потанцуем?
Многие смоляне, в первую очередь граждане почтенного возраста, наверняка хотя бы раз посещали танцплощадки, которые в своё время были очень популярны. Здесь царила особая атмосфера — люди танцевали, знакомились, общались, слушали любимые мелодии. Подобные проекты в последние годы активно «реанимируются» в ряде регионов. Возобновят они свою работу и на Смоленщине. «Дал указание главам муниципалитетов, используя
15.03.2023 12:56
К нам приехали артисты
Об открытии новых виртуальных концертных залов, ремонте сельских ДК и закупке новых автоклубов, которые ещё называют Домами культуры на колёсах, говорили на прошлой неделе в администрации области. О планах на 2023 год по реализации в Смоленской области нацпроекта «Культура» подробно рассказал губернатор Алексей Островский, уточнив, что на эти цели будет направлено 173 млн рублей. «Запланирован
15.03.2023 12:54
Хорошо быть дома
Как в регионе переселяют граждан из аварийного жилья? Центр управления регионом совместно с администрацией Смоленской области провели прямой эфир на тему «Переселение из аварийного и ветхого жилья». На вопросы смолян ответил начальник департамента Смоленской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Константин Ростовцев. — Расскажите, пожалуйста, о ходе реализации программ по переселению граждан из аварийного жилья.
15.03.2023 12:53
В Смоленской области прошли соревнования по самбо
Соревнования посвятили легендарному космонавту Юрию Гагарину. В день рождения Юрия Гагарина на родине первого космонавта планеты прошли соревнования по самбо. На коврах боролись парни от 18 лет – около 100 человек из 13 регионов страны. По словам главного судьи турнира, заслуженного тренера России по самбо Александра Терешка, победители первенства претендуют на звание мастера спорта России.
15.03.2023 11:24
Пешеходные переходы через железную дорогу модернизируют на 4 станциях МЖД в Смоленской области в 2023 году
На станциях Сафоново, Гагарин, Починок и Вязьма-Новоторжская Смоленской области модернизируют 5 пешеходных переходов. Железнодорожники оборудуют на них накопительные площадки, которые позволяют пешеходу сконцентрировать внимание на движении поездов и не оказаться на путях в непосредственной близости от подвижного состава. Это необходимо для повышения уровня безопасности граждан. На двух переходах станции Сафоново также расширят пешеходную зону, деревянное покрытие заменят