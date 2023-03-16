Нелегальное производство сигарет обнаружили полицейские в Брянске (ВИДЕО)

Брянские стражи порядка накрыли подпольный цех по производству сигарет. Об этом рассказали в региональном УМВД.

Оперативники управления экономической безопасности МВД России и УМВД по Брянской области, а также сотрудники регионального УФСБ задержали 12 участников организованной группы. Их подозревают в нелегальном производстве табачной продукции и подделке акцизных марок

По версии следствия, цех располагался в пригороде Брянска, где в промышленных масштабах делали сигареты. На другом складе товар фасовали в пачки с брендами известных производителей и оклеивали поддельными акцизными марками.

«В ходе обысков изъято производственное оборудование, сырье, упаковочные материалы, более 300 тысяч поддельных акцизных марок, готовая продукция на сумму порядка 20 млн рублей, средства связи, компьютерная техника, носители информации, денежные средства и другие предметы, имеющие доказательственное значение», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Возбуждено уголовное дело. Десять фигурантов взяли под стражу, двое находятся под подпиской о невыезде.