Нелегальные узлы связи телефонных мошенников выявили брянские стражи порядка. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Сотрудники полиции и ФСБ Брянской области регионального Управления ФСБ России выявили и ликвидировали нелегальные узлы связи. По версии следствия, четверо жителей региона в течение нескольких месяцев по указанию анонимных кураторов обслуживали специальное оборудование. С его помощью происходила переадресация звонков с подменой абонентских номеров. Этим пользовались телефонные мошенники. Из-за рубежа они похищали деньги россиян.

Электронные устройства и сим-карты фигурантам передавали курьеры. Иностранных сообщники оплачивали работу в криптовалюте.

«Поиск нелегальной сети полицейские вели в ходе оперативного сопровождения расследования неправомерного доступа к компьютерной информации. Уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 272 УК РФ, было возбуждено следователем Следственного отдела МО МВД России «Брянский», — уточнила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

При силовой поддержке сотрудников Росгвардии подозреваемых задержали. В их жилищах изъяты четыре сим-бокса, более семи тысяч сим-карт различных операторов связи, свыше 50 мобильных телефонов, компьютерная техника, банковские карты.

Полицейские устанавливают всех участников противоправной деятельности.