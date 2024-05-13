Нетрезвая автомобилистка сбила женщину на тротуаре в Дятьково

Нетрезвая автомобилистка на внедорожнике сбила женщину на тротуаре в Дятьково. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

На улице Качалова в Дятьково произошла авария. 42-летняя автомобилистка за рулём GEELY MONJFRO при движении задним ходом сбила 43-летнюю женщину. Пешеход стояла на тротуаре.

Женщина с множественными травмами и в состоянии травматического шока попала в больницу. А водитель оказалась пьяна.

По факту аварии полиция проводит проверку.