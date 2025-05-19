Нетрезвого байкера остановили стражи порядка в Унечском районе

Нетрезвого мужчину на скутере остановили стражи порядка в Унечском районе. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Вечером 14 мая 2025 года, в деревне Песчанка в Унечском районе около дома №17, сотрудники ГИБДД остановили скутер Honda. 43-летний водитель двухколёсного транспорта явно был нетрезв. Но проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения он отказался.

На нарушителя инспектора составили административный материал. Мужчине грозит 45 тысяч рублей штрафа и лишение водительских прав. Скутер отправили на штрафную стоянку.