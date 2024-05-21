Нетрезвого угонщика задержали брянские стражи порядка в Клинцовском районе. Об этом рассказали в региональном УМВД.

В полицию обратилась 58-летняя жительница Клинцовского района. Женщина подъехала на машине к своему дом и ненадолго зашла внутрь, оставив транспорт открытым и с ключами в замке зажигания. Вернувшись через несколько минут, автомобиля на месте она обнаружила.

Сотрудники ГИБДД остановили «ВАЗ» заявительницы. За рулем ранее судимый 20-летний брянец. Он пояснил, что выпивал у соседа заявительницы. Обнаружив на улице открытую машину с ключами, он решил прокатиться. Возбуждено уголовное дело.