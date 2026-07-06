Три человека погибли и пять пострадали в аварии в Унечском районе

2026, 06 июля 12:38

Три человека погибли и пять пострадали при столкновении двух автомобилей в Унечском районе. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.

Ночью 4 июля на 103-м км федеральной автомобильной дороги А-240 «Брянск — Новозыбков — граница с Республикой Беларусь» в Унечском районе произошла авария. 21-летний парень за рулём автомобиля «ВАЗ» выехал на встречную полосу и врезался в Kia.

Водитель и 22-летний пассажир отечественной легковушки погибли на месте. 29-летняя пассажирка «ВАЗа» умерла в карете скорой медицинской помощи. 20-летний пассажир «ВАЗа», а также 33-летний и 30-летний пассажиры иномарки были госпитализированы с травмами.

53-летнюю женщину-водителя Kia и 20-летнюю пассажирку «ВАЗа врачи отпустили домой после осмотра с назначением амбулаторного лечения.

Водительского удостоверения у автомобилиста из «ВАЗа» не было. По факту дорожно-транспортного происшествия полицейские проводят следственные и оперативно-розыскные мероприятия.