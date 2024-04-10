Нетрезвый водитель повредил девять машин в Брянске

Нетрезвый водитель на Land Rover повредил девять машин во дворе Брянска, пытаясь скрыться от полиции. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В ночь на 10 апреля сотрудники Госавтоинспекции Брянска заметили на дороге Land Rover под управлением явно нетрезвого водителя. Автомобилист проигнорировал требование полицейских об остановке и свернул во дворы. В районе дома № 12/1 на улице Брянского Фронта водитель совершил ДТП. Повреждения получили девять припаркованных машин.

31-летнего жителя Выгоничского района стражи порядка задержали. От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения он отказался. На мужчину стражи порядка составили три протокола.

Оказалось, что в 2015 году за нетрезвое вождение фигурант уже был лишен прав. А в 2019 году его приговорили к административному аресту за вождение без документов. За несколько дней до аварии нарушитель, пытаясь вернуть права, провалил в Госавтоинспекции теоретический экзамен на знание Правил дорожного движения.