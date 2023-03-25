Незаконный банкир из Брянска заработал более 66 млн рублей
За пять лет нелегальный банкир из Брянска заработал более 66 млн рублей. Об этом рассказали в региональной прокуратуре.
Советский районный суд Брянска рассмотрит уголовное дело о незаконном предпринимательстве. В преступлении обвиняют 31-летнего жителя областного центра.
По версии следствия, с сентября 2017 года по октябрь 2021 года фигурант предоставлял деньги гражданам под проценты. Нелегальный банкир получал от 2% до 10 % от сумм ежемесячно. Мужчина заработал 66,4 млн рублей.
Читайте также
Новости регионов
15 специальных поездов и почти 100 помп для откачки воды подготовлено на МЖД для работы в период весеннего паводка
На Московской железной дороге завершились мероприятия по подготовке к пропуску паводковых и ливневых вод. Они проводились для обеспечения целостности и работоспособности сооружений инфраструктуры в период активного таяния снега и ледохода. Так, в настоящее время расчищено от снега и льда около 6,6 тыс. малых водопропускных сооружений (мостов и труб), более 3,7 тыс. км нагорных и водоотводных
Юным смолянам рассказали о правилах безопасного поведения на железной дороге
Более 50 воспитанников детского сада № 65 «Дюймовочка» г. Смоленска приняли участие в уроке безопасности, который провели для них железнодорожники. Сотрудники МЖД в игровой форме рассказали дошкольникам, как необходимо переходить пути, вести себя на платформах, а также познакомили ребят с основными железнодорожными профессиями. Чтобы правила безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта не забывались, всем участникам
Шестая «Ласточка» начнет курсировать ежедневно между Москвой и Смоленском с 1 апреля
С 1 апреля в связи с сезонным увеличением пассажиропотока шестой скоростной поезд «Ласточка» премиум-версии № 743/744 начнет курсировать между Москвой и Смоленском. Состав будет выходить в рейс ежедневно из Москвы в 9:56 и прибывать в Смоленск в 14:10, в обратном направлении станет отправляться в 17:08, а прибывать в конечный пункт в 21:33. Длительность поездки составит чуть