Незаконный банкир из Брянска заработал более 66 млн рублей

За пять лет нелегальный банкир из Брянска заработал более 66 млн рублей. Об этом рассказали в региональной прокуратуре.

Советский районный суд Брянска рассмотрит уголовное дело о незаконном предпринимательстве. В преступлении обвиняют 31-летнего жителя областного центра.

По версии следствия, с сентября 2017 года по октябрь 2021 года фигурант предоставлял деньги гражданам под проценты. Нелегальный банкир получал от 2% до 10 % от сумм ежемесячно. Мужчина заработал 66,4 млн рублей.