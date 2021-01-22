Новозыбковская прокуратура помогла женщине получить выплаты

По информации Новозыбковской межрайонной прокуратуры, в ноябре 2020 года местная жительница обратилась в отдел социальной защиты населения Новозыбкова с заявлением о назначении ежемесячной компенсации в повышенном размере в связи с проживанием в зоне радиоактивного загрязнения.

Ей было отказано, поскольку срок ее регистрации в данной зоне в 1999 году прерывался на семь дней в связи с выездом на новое место жительства.

Однако, прежнее и новое место жительства заявительницы находились на территории, отнесенной к зоне проживания с правом на отселение, а сведений о ее выезде в иное место жительства в указанный период не имелось. Значит, отказ бы незаконным.

Тогда прокурор в адрес директора уполномоченного органа внес представление. Заявительнице выплатили компенсацию, а виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.