Обманувшего жителя Иваново брянца ждёт суд

Брянца, обманувшего покупателя мясорубки из Ивановской области, ждёт суд. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Заместитель прокурора области Руслан Коберник утвердил обвинительное заключение по уголовному делу о мошенничестве. В преступлении обвиняют жителя Комаричского района.

По версии следствия, в ноябре прошлого года мужчина разместил в интернете на сайте объявлений предложение о продаже мясорубки за 400 тысяч рублей. Но такой техники у него не было.

Житель Ивановской области решил преобрести товар и перевёл 100 тысяч рублей предоплаты. Брянец присвоил деньги себе.

Уголовное дело рассмотрит Комаричский районный суд.