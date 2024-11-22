Обманувших пенсионерку жительниц Клинцовского района ждёт суд
Обманувших пенсионерку под видом медиков жительниц Клинцовского района ждёт суд. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
Унечский районный суд рассмотрит уголовное дело о краже. В преступлении обвиняют двух жительниц Клинцовского района.
По версии следствия, 14 октября фигурантки пришли в квартиру 78-летней пенсионерки в городе Унече. Они представились медработницами. Пока одна отвлекала женщину под предлогом визуального медицинского осмотра, вторая похитила 35 тысяч рублей из кошелька, находящегося в шкафу в кармане верхней одежды.
В ходе расследования фигурантки возместили ущерб.
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