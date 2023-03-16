Обобравшая брянскую пенсионерку женщина получила условный срок

Жительнице Смоленской области, похитившей 700 тысяч рублей у брянской пенсионерки, суд назначил условное наказание. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Суд Советского района Брянска рассмотрел уголовное дело о краже в отношении 22-летней жительницы Смоленской области. 22 июня прошлого года женщина позвонила 83-летней пенсионерке из областного центра. Она представилась специалистом пенсионного фонда и сообщила о визите волонтера. Позже злоумышленница пришла в квартиру к пенсионерке и потребовала деньги, чтобы переписать серийные номера. Потом она ушла, незаметно прихватив более 700 тысяч рублей.

Суд приговорил женщину к трем годам лишения свободы условно. Решение в законную силу не вступило.