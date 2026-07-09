Житель Стародуба остался без автомобиля из-за пьяного вождения

2026, 09 июля 16:44

Житель Стародуба остался без автомобиля из-за пьяного вождения. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский суд вынес приговор по уголовному делу о повторном управлении автомобилем водителем в состоянии опьянения. На скамье подсудимых оказался 41-летний житель Стародубского района.

Ночью 26 апреля 2026 года сотрудники ДПС остановили на дороге в городе Стародубе автомобиль «Лада Гранта». У мужчины за рулём были признаки опьянения. От прохождения медицинского освидетельствования он отказался. Ранее водитель уже подвергался административному наказанию за аналогичное нарушение закона.

Суд приговорил виновного к 220 часам обязательных работ, а также лишил водительского удостоверения на два года. Автомобиль конфискован в доход государства. В законную силу решение не вступило.