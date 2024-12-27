Обстоятельства угона устанавливают брянские полицейские

Обстоятельства угона иномарки устанавливают полицейские в Трубчевском районе. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В Трубчевском районе сотрудники Госавтоинспекции остановили на дороге автомобиль Ford. 42-летний мужчина за рулём оказался нетрезв. Также полицейские выяснили, что машина не принадлежит водителю.

Оказалось, что мужчина распивал спиртное вместе с приятелем и захотел «развеяться». Он взял ключи от припаркованной возле дома иномарки друга и поехал кататься.

Полиция устанавливает обстоятельства происшествия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения».