Обвинение запиосило для сына брянского экс-зама губернатора пять лет общего режима

Максим Резунов выступит в суде с последним словом 27 января.

На состоявшемся сегодня в Брянске суде по делу о пьяном смертельном ДТП, предполагаемым виновником которого выступает сын бывшего зама губернатора Брянской области Александра Резунова Максим, сторона обвинения запросила для подсудимого пять лет колонии общего режима и лишение права управления транспортными средствами в течение пяти лет.

Ходатайство обвинения поддержали и представители потерпевших.

Со своей стороны защита просит назначить Максиму Резунову наказание ниже мининмального. Это защита мотивирует тем, что подсудимый вину признал, возместил ущерб, ранее проблем с законом не имел, страдает тяжелым сердечным заболеванием и воспитывает несовершеннолетних детей. Само же инкриминируемое ему преступление было совершено без умысла, по неосторожности и не относится к разряду особо тяжких.

27 января Максиму Резунову предстоит выступить перед судом с последним словом.

Пьяное ДТП с участием Максима Резунова случилось летом в центре Брянска. Вскоре после инцидента отец обвиняемого, занимавший на тот момент пост зама губернатора Брянщины, Александр Резунов подал в отставку.