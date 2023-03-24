Обвиняемая в убийстве новорождённой дочери предстанет перед брянским судом
Суд ждёт жительницу Брянска, обвиняемую в убийстве новорождённой дочери. Об этом рассказали в региональной прокуратуре.
Региональный следственный комитет завершил расследование уголовного дела об убийстве матерью новорожденного ребенка. В преступлении обвиняют 28-летнюю жительницу областного центра.
По версии следствия, в декабре 2022 года женщина в доме у своего знакомого самостоятельно родила ребёнка. Девочка была её не нужна. Обвиняемая задушила дочь, а тело в целлофановом пакете оставила на обочине автодороги на улице Перекопской областного центра. Его нашёл случайный прохожий 7 января 2023 года.
Женщина содержится под стражей. Дело рассмотрит Фокинский суд Брянска.
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