Обвиняемого в торговле наркотиками брянского подростка ждёт суд

Брянского подростка, обвиняемого в незаконном распространении запрещённых веществ, ждёт суд. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Брянские наркополицейские получили оперативную информацию о причастности подростка из Навлинского района к незаконному обороту запрещённых веществ.

17-летнего парня правоохранители задержали в Володарском районе города Брянска. При проведении обыска в арендуемой его матерью квартире полицейские нашли полимерный контейнер с неизвестным веществом внутри, весы и пакеты с зип-замком. Эксперты установили, что изъятым веществом является марихуана.

Стражи порядка выяснили, что подросток работает на один из сетевых магазинов по продаже запрещенных веществ. В телефоне подростка полицейские нашли координаты «закладок» с наркотиками. Они изъяли из 20 тайников более 200 граммов марихуаны.

Следователи предъявили фигурнату обвинение. Его ждёт суд.