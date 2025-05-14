Обвиняемый в смертельной аварии брянец предстанет перед судом. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Дятьковский городской суд рассмотрит уголовное дело о смертельной аварии. Приговор выслушает 54-летний житель Дятьковского района.

По версии следствия, днём 27 января 2025 года на улице Рябка в Дятьково пьяный фигурант не справился с управлением автомобиля Renault Symbol. Иномарка выехала на встречную полосу и сбила идущего по обочине пенсионера. 84-летний мужчина погиб на месте происшествия.

Водитель скрылся с места дорожно-транспортного происшествия. Ему грозит до 12 лет колонии.