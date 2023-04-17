Обвиняемый в жестоком убийстве брянец не разжалобил суд

Жителю Брянска, обвиняемому в жестоком убийстве знакомого, суд не смягчил наказание. Об этом рассказали в региональной прокуратуре.
Бежицкий районный суд рассмотрел уголовное дело о причинении смертельных травм. В преступлении обвинили 55-летнего жителя Брянска.
3 мая 2022 года пьяный мужчина поссорился со знакомым. Приятеля он 16 раз ударил ножом и ещё семь — тяжёлым предметом по голове, телу и ногам. От проникающего ранения шеи и потери крови пострадавший умер на месте.
Суд приговорил виновного к семи годам колонии строгого режима и взыскал с него 740 тысяч как компенсацию морального и материального вреда.
Осужденный и его адвокаты посчитали решение слишком суровым и оспорили его. Но апелляционная инстанция Брянского областного суда жалобы отклонила. Приговор вступил в законную силу.
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