Обвиняемый в жестоком убийстве брянец не разжалобил суд

Жителю Брянска, обвиняемому в жестоком убийстве знакомого, суд не смягчил наказание. Об этом рассказали в региональной прокуратуре.

Бежицкий районный суд рассмотрел уголовное дело о причинении смертельных травм. В преступлении обвинили 55-летнего жителя Брянска.

3 мая 2022 года пьяный мужчина поссорился со знакомым. Приятеля он 16 раз ударил ножом и ещё семь — тяжёлым предметом по голове, телу и ногам. От проникающего ранения шеи и потери крови пострадавший умер на месте.

Суд приговорил виновного к семи годам колонии строгого режима и взыскал с него 740 тысяч как компенсацию морального и материального вреда.

Осужденный и его адвокаты посчитали решение слишком суровым и оспорили его. Но апелляционная инстанция Брянского областного суда жалобы отклонила. Приговор вступил в законную силу.