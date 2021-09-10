Один человек погиб, двое ранены в тройной аварии под Навлей

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Смертельная авария произошла 9 сентября около 15.45 на 385-м километре трассы М-3 Украина в Навлинском районе.

Как сообщает областная ГИБДД, 54-летний водитель «Лады Гранты», двигаясь от Навли в сторону Брянска, отвлекся от управления и выехал на встречную полосу, проигнорировав двойную сплошную. Чтобы избежать столкновения, 38-летний водитель встречной Toyota Camry съехал на обочину и врезался в стоявшую «Ладу Калину».

69-летнего водителя «Калины» доставили в больницу с травмами, однако спасти его жизнь медикам не удалось.

69-летнюю пассажирку «Калины» госпитализировали с сочетанной травмой, закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, переломом костей лицевого скелета, тупой травмой грудной клетки и рваной раной левой голени.

Также пострадала 64-летняя пассажирка Toyota – ее доставили в больницу с сочетанной травмой, закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, тупой травмой грудной клетки и ушибом правого коленного сустава.

Степень вины водителей «Гранты» и Toyota установят в ходе предварительного следствия по результатам специальных автотехнических экспертиз. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.