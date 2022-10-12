Один человек погиб и двое пострадали в аварии на Московском проспекте в Брянске

18-летняя девушка погибла в аварии с двумя автомобилями в областном центре. Подробности ночной аварии сообщили в региональной Госавтоинспекции.
ДТП произошло около девяти вечера на проспекте Московском в Брянске. 19-летняя девушка за рулём Audi 80 при повороте налево столкнулась с автомобилем Renault Duster под управлением 18-летнего водителя. От удара Audi влетел в электроопору.
В ДТП погибла 18-летняя пассажирка Audi 80. Девушка-водитель с травмами головы и живота, субарахноидальным кровоизлиянием госпитализирована. Также в больницу с травмой головы, внутренним кровотечением и гематомой головного мозга попал 17-летний пассажир Renault Duster.
Инспекторы выяснили, что девушка-водитель Audi 80 получила водительское удостоверение в июле 2022 года. Практическую часть экзамена она сдала с 12 раза. Автомобилист из Renault получил удостоверение в мае 2022 года с девятой попытки.
По факту ДТП следователи проводят проверку.
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