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Один человек погиб и пять пострадали в ДТП в Белых Берегах

2023, 14 августа 08:00 Происшествия
Один человек погиб и пять пострадали в ДТП в Белых Берегах
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Водитель легковушки погиб, а пять человек из автобуса получили травмы в аварии в Белых Берегах. Об этом рассказали в региональной Госавтоинспекции. 

Авария произошла на улице Белобережской поселка Белые Берега в Брянске. Автомобиль Toyota Avensis столкнулся с микроавтобусом Ford Transit, который поворачивал налево. 

50-летний водитель иномарки от полученных травм скончался на месте. Пять человек из Ford получили телесные повреждения.

Полиция проводит проверку по факту аварию.

Один человек погиб и пять пострадали в ДТП в Белых Берегах

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