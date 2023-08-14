Один человек погиб и пять пострадали в ДТП в Белых Берегах
Водитель легковушки погиб, а пять человек из автобуса получили травмы в аварии в Белых Берегах. Об этом рассказали в региональной Госавтоинспекции.
Авария произошла на улице Белобережской поселка Белые Берега в Брянске. Автомобиль Toyota Avensis столкнулся с микроавтобусом Ford Transit, который поворачивал налево.
50-летний водитель иномарки от полученных травм скончался на месте. Пять человек из Ford получили телесные повреждения.
Полиция проводит проверку по факту аварию.