Один человек погиб и пять пострадали в ДТП в Белых Берегах

Водитель легковушки погиб, а пять человек из автобуса получили травмы в аварии в Белых Берегах. Об этом рассказали в региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла на улице Белобережской поселка Белые Берега в Брянске. Автомобиль Toyota Avensis столкнулся с микроавтобусом Ford Transit, который поворачивал налево.

50-летний водитель иномарки от полученных травм скончался на месте. Пять человек из Ford получили телесные повреждения.

Полиция проводит проверку по факту аварию.