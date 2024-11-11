Один человек погиб и трое пострадали в ДТП на трассе в Брянском районе

Один человек погиб, а трое получили травмы в ДТП на трассе в Брянском районе. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Накануне в Брянском районе на 450-м километре автодороги федерального значения М-3 «Украина» произошла авария. 28-летний водитель за рулём Mitsubishi при обгоне выехал на встречную полосу. Легковушка врезалась в Ford Transit и Volkswagen Passat.

59-летний водитель Ford погиб на месте. 75-летний автомобилист и 52-летний пассажир Volkswagen, а также 48-летний пассажир Ford с травмами попали в больницу.

Инспекторы выяснили, что водитель Mitsubishi был пьян, а также он лишен права управления транспортными средствами. По факту ДТП полицейские проводят проверку.