Один человек погиб, пятеро ранены в лобовом ДТП под Погаром

В Погарском районе столкнулись Renault Duster и Mazda.

Пожилая женщина погибла, еще пять человек ранены в результате столкновения двух машин в Погарском районе.

Авария произошла 3 марта около 12.15 на 35-м километре дороги Брянск – Новозыбков – Погар, сообщает областная ГИБДД.

60-летний водитель Renault Duster, двигаясь от Погара в сторону Почепа, при обгоне выехал на встречную полосу и врезался во встречную Mazda под управлением 54-летнего водителя.

66-летняя пассажирка Renault Duster погибла на месте.

Водителя и 45-летнего пассажира Renault Duster, 70-летнего пассажира и 44-летнюю пассажирку Mazda доставили в больницу с различными травмами. Водитель Mazda получил перелом ребер – от госпитализации он отказался, медики отпустили его с назначением лечения.

На месте аварии сотрудники ГИБДД выявили наличие превышающей предельно допустимые нормы колеи.

«По данному факту владельцу дороги будет вынесено представление об устранении угроз безопасности граждан и общественной безопасности», – заявили в Брянской ГИБДД.