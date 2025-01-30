Оформившую кредит на директора сотрудницу задержали брянские полицейские

Сотрудницу фирмы, оформившую два микрозайма на директора, задержали брянские полицейские. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратился 49-летний житель Трубчевского района. Неизвестный злоумышленник завладел его личными данными и оформили два кредита на 39 тысяч рублей.

Оперативники уголовного розыска установили личность подозреваемой в мошенничестве. 40-летняя жительница Брянска, работавшая в компании потерпевшего, уже была судима за аналогичное преступление.

Персональные данные руководителя фигурантка взяла с рабочего компьютера и оформила два микрозайма. Она пояснила, что таким образом решила отомстить за задержку зарплаты.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».