Огонь повредил жилой дом в Погарском районе ночью

Огонь серьёзно повредил жилой дом в Погарском районе ночью. Об происшествии сообщили в региональном МЧС.

В ночь на воскресенье, 14 сентября, в спасательное ведомство поступила информация о пожаре в Погарском районе. В посёлке Городище на улице Гагарина загорелся частный жилой дом.

На вызов операвно приехали две пожарные автоцистерны. Около часа спасатели боролись с возгорание. Огонь серьёзно повредил жилище. Люди на происшествии не пострадали.

Причину пожара выяснят эксперты.