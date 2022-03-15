Ограбившего пенсионерку брянца приговорили к тюрьме

Мужчина ударил 85-летнюю женщину и забрал деньги и золото.

Суд рассмотрел уголовное дело в отношении 35-летнего жителя Брянска.

В прошлом году ночью подозреваемый через открытое окно пробрался в квартиру, расположенную на первом этаже дома в Бежицком районе. Он порылся в шкафах в комнате, нашёл золото, а потом прошёл на кухню. Там спала 85-летняя хозяйка квартиры. Женщина проснулась от посторонних звуков. Мужчина ударил пенсионерку по лицу и потребовал у неё деньги. С похищенным он сбежал.

Суд приговорил виновного к четырём годам в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.