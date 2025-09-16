Ограбившего пенсионеров рецидивиста задержали полицейские в Брянске

Рецидивиста, ограбившего двух пенсионеров, за один день задержали полицейские в Брянске. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратились 62-летний и 79-летняя жители Фокинского района Брянска. У них произошёл конфликт с незнакомым мужчиной из отдыхавшей около жилого дома компании. Злоумышленник несколько раз ударил пенсионеров. У упавшей на землю женщины он отобрал пакет, в котором были кошелек и конверт деньгами. Ущерб составил 7000 рублей.

На следующий день сотрудники полиции задержали подозреваемого. 52-летний житель уже не раз был судим за кражи и только весной освободился из колонии. Фигурант потратил деньги на продукты

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж». Фигурант заключён под стражу.