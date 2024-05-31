Около часа спасатели тушили жилой дом в брянском селе
Около часа спасатели тушили жилой дом в брянском селе Быхово. Об этом сообщили в региональном МЧС.
Накануне вечером информация о пожаре в Комаричском районе поступила в оперативную дежурную спасательного ведомства. В селе Быхово на улице Центральная загорелся частный жилой дом.
На вызов прибыли спасатели на двух пожарных автоцистернах. С огнём они справились менее чем за час.
Люди на происшествии не пострадали. Эксперты выясняют причины пожара.
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