Около часа спасатели тушили жилой дом в брянском селе Быхово. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Накануне вечером информация о пожаре в Комаричском районе поступила в оперативную дежурную спасательного ведомства. В селе Быхово на улице Центральная загорелся частный жилой дом.

На вызов прибыли спасатели на двух пожарных автоцистернах. С огнём они справились менее чем за час.

Люди на происшествии не пострадали. Эксперты выясняют причины пожара.