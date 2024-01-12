Около ста пьяных водитель задержали брянские инспекторы за две недели
Около ста пьяных водитель задержали брянские инспекторы в конце декабря и начале января. Об этом рассказали в региональной Госавтоинспекции.
Оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель» прошло в Брянской области с с 22 декабря 2023 года по 8 января 2024 года. За это время инспекторы ГИБДД выявили 179 нарушений. Так, 70 водителей отказались от прохождения освидетельствования на состояние опьянения. 95 человек сели за руль пьяными, а 12 – сделали это не в первый раз.
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