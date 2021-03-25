Опубликовано видео с места обнаружения тела новорожденного в Брянске (ВИДЕО)

Расследование уголовного дела продолжается.
СУ СК РФ по Брянской области опубликовал видео с места обнаружения обгоревшего тела новорожденного.
Напомним, утром 24 марта в лесу Заставище в Бежицком районе Брянска гулявшая с собакой женщина обнаружила труп младенца с признаками насильственной смерти. У новорожденного ребенка был проломлен череп, тело неизвестные попытались сжечь.
Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство малолетнего». Криминалисты собрали улики на месте происшествия и сейчас ведут поиски подозреваемых.
На опубликованной следственным управлением видеозаписи видно, что тело ребенка сильно пострадало. Эксперты не сразу смогли определить его пол.
Ход расследования под личный контроль взяли руководитель регионального СУ СК РФ и прокурор Бежицкого района Брянска.
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