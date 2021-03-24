После убийства младенца в Брянске проверяют недавних рожениц

Правоохранители устанавливают личность убийцы.
В Брянске следователи разыскивают причастных к жестокому убийству новорожденного ребенка.
Напомним, утром 24 марта в лесу Заставище в Бежицком районе обнаружили сожженный труп младенца с поврежденным черепом. Как рассказали очевидцы, на изуродованные останки ребенка случайно наткнулась местная жительница, выгуливавшая собаку. Именно она вызвала полицию.
Над расследованием этого громкого дела работают лучшие брянские следователи. Они уже собрали улики на месте происшествия и сейчас ищут причастных к преступлению. Уголовное дело возбудили по статье «Убийство малолетнего».
В соцсетях жительницы Бежицы, недавно ставшие мамами, сообщают о визитах правоохранителей.
«К нам сегодня приходили проверяли ребенка, мы живем на Молодой Гвардии, 88. Ужас, конечно! Как нам рассказал сотрудник, две дырки в черепе, пол распознать невозможно», – рассказала одна из мам.
Жители Брянска возмущены преступлением и требуют наказания виновных. «Да что в мире-то происходит? Что на такие поступки тянет людей? Ох, хуже животных мы уже стали», – отмечают они в соцсетях.
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