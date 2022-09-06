Отца и сына обвиняют в торговле контрафактным алкоголем и сигаретами

Суд ждёт двух жителей Трубчевского района за продажу спиртного и табака сомнительного качества.

Уголовное дело о продаже контрафактного алкоголя и сигарет направлено в Трубчевский районный суд. В преступлении обвиняют двух жителей района – отца и сына.

По версии следствия, с марта 2021 года по февраль 2022 года мужчины торговали спиртным и табачными изделиями неизвестного происхождения и сомнительного качества. Документов на товар у них не было.

Правоохранители из незаконного оборота изъяли свыше 2 тысяч 600 пачек сигарет и 44 бутылки общей стоимостью более 450 тыс рублей.