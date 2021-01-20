Отец из Рогнединского района получил условный срок за неуплату алиментов

Дубровский районный суд признал виновным 43-летнего жителя Рогнединского района в неуплате алиментов родителем несовершеннолетнему ребенку.

В марте 2020 года суд привлек мужчину к административной ответственности за неуплату алиментов. С июня по сентябрь 2020 года родитель продолжал игнорировать решение суда. Долг превысил 45 тысяч рублей.

Тогда суд приговорил виновного к 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год.

Напомним, в Брянске полицейские нашли немаркированный табак на 5 миллионов рублей.