Пассажирка такси пострадала в аварии в Брянске
29-летняя пассажирка такси ушибла грудную клетку в аварии в Брянске. О происшествии сообщили в городском отделе ГИБДД.
Ночью на улице Никитина в Володарском районе областного центра произошло ДТП. 32-летний водитель автомобиля такси Skoda Octavia при повороте налево проигнорировал запрещающий сигнал светофора. Иномарка столкнулась с «ВАЗ 211540».
29-летняя пассажирка такси, непристёгнутая ремнём безопасности, ушибла грудную клетку. Её отпустили после осмотра с назначением лечения.
Инспекторы составили три протокола на водителя такси и один – на пассажирку.
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