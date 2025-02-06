По версии следствия, мужчина незаконно хранил дом более 400 патронов к огнестрельному оружию, электродетонатор и три патрона к автоматической крупнокалиберной пушке. В августе прошлого года полицейские изъяли у фигуранта эти предметы. Обвиняемый признал себя виновным.

Патроны и детонатор обнаружили полицейские в доме брянца. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Парад в честь героя Для ветерана Великой Отечественной войны Фёдора Русакова устроили настоящий парад в честь вручения ему ордена Союза ветеранов Группы войск в Германии. Живая легенда Президент Союза ветеранов Группы войск в Германии, генерал-полковник в отставке Антон Терентьев с ветераном Великой Отечественной войны Фёдором Ивановичем Русаковым мечтал познакомиться давно – с тех пор, как председатель Смоленской облдумы Игорь

Космос для каждого В регионе пройдёт ежегодный «гагаринский» конкурс. На Смоленщине, на родине первого космонавта Юрия Гагарина, вновь зажгутся звёзды. Региональный конкурс «Знаете, каким он парнем был!», охватывающий все муниципальные округа области, готовится к своему очередному масштабному сезону. В этом году конкурс пройдёт при поддержке губернатора. По-настоящему народный Запущенный в 2016 году, конкурс с каждым годом набирает обороты.

Когда заезд? На прошлой неделе на территории оздоровительного центра «Голоёвка» (Рославльский муниципальный округ) торжественно открыли два жилых корпуса, которые были построены в 2024 году благодаря федеральному финансированию. Новые здания были открыты одновременно с другими объектами инфраструктуры детского отдыха, возведёнными в 44 регионах страны при поддержке Минпросвещения России и Совета Федерации. «Проект по расширению «Голоёвки» реализован благодаря решению Председателя Правительства России Михаила Мишустина и главы Совета Федерации

Здесь будет… музей Смоленская земля дала стране и миру многих выдающихся людей искусства. Это и литераторы, и композиторы, и художники, артисты театра и кино, и скульпторы. В числе последних смолянами особенно любим и почитаем народный художник России, профессор Альберт Георгиевич Сергеев — автор памятников Александру Твардовскому и Василию Тёркину, Михаилу Исаковскому, мемориала «Скорбящая мать» и других знаковых для

Вырасти в объёмах Как развивают промышленность в регионе. На карте Смоленщины можно найти десятки успешно работающих предприятий, которые вносят свой вклад в развитие экономики региона и реализуют различные инвестпроекты. На прошлой неделе стало известно о планах некоторых крупных компаний региона по расширению производств и наращиванию мощностей. Для детей и взрослых На полках смоленских магазинов можно увидеть соки и нектары брендов «KRAL», «DeVita» и «Melograno», которые выпускаются на вяземском предприятии «Крал-консерв».