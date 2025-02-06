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Патроны и детонатор обнаружили полицейские в доме брянца

2025, 06 февраля 13:34 Происшествия
Патроны и детонатор обнаружили полицейские в доме брянца
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Патроны и детонатор обнаружили полицейские в доме брянца. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. 

 

Навлинский районный суд рассмотрит уголовное дело о незаконном хранении боеприпасов и взрывного устройства. В преступлении обвиняют 68-летнего жителя  Навлинского района. 

По версии следствия, мужчина незаконно хранил дом более 400 патронов к огнестрельному оружию, электродетонатор и три патрона к автоматической крупнокалиберной пушке. В августе прошлого года полицейские изъяли у фигуранта эти предметы. Обвиняемый признал себя виновным.

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