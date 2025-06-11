Пенсионер на мопеде сбил двоих детей на брянской трассе

Пенсионер на мопеде сбил двоих детей на переходе в Брянском районе. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

В Брянском районе 10 июня на 131-м километре автомобильной дороги федерального значения Р-120 «Орел – Брянск – Смоленск – граница с Республикой Беларусь» произошла авария. 74-летний водитель за рулём мопеда «МОТОЛЭНД» сбил двух детей 10 и 12 лет. Мальчики пересекали проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

Детей с травмами госпитализировали в больницу. По факту дорожно-транспортного происшествия полицейские проводят проверку.