Пенсионер погиб под колёсами автомобиля на брянской трассе в Карачевском районе. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Накануне вечером на 77-м км автомобильной дороги федерального значения «Орел – Брянск – Смоленск – граница с Республикой Беларусь» в Карачевском районе произошла авария. 27-летний водитель за рулём Mercedes-Benz сбил 83-летнего пешехода. Пенсионер переходил проезжую часть и катил велосипед вне перехода.

Пешеход от полученных травм умер в больнице. В обстоятельствах дорожно-транспортного происшествия разбираются полицейские.