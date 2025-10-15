73-летнего пенсионера ищут волонтёры и полиция в Жирятинском районе. Ориентировку распространили в поисковом отряде «Лиза Алерт».

В Брянской области пропал житель Жирятинского района Александр Егорович Каукин. 73-летний мужчина ушёл из дома 13 октября. Больше на связь с родными он не вышел.

Пенсионер страдает потерей памяти и нуждается в помощи медиков. К поискам присоединились полицейские и добровольцы поискового отряда «Лиза Алерт».

Приметы пропавшего: рост 170 см, худощавого телосложения, седые волосы и карие глаза. Мужчина был одет в чёрные куртку и галоши, тёмно-синюю рубашку и тёмно-серые брюки.

Сведения о пропавшем можно сообщить по телефонам поискового отряда 88007005452 или в полицию 02, 102.