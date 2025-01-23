Пенсионерка из Стародубского района незаконно получила два миллиона рублей пенсии. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.
Брянский суд вынес приговор по уголовному делу о мошенничества при получении пенсии. На скамье подсудимых оказались пожилая жительница Стародубского района.
Женщина, имея двойное гражданство, с 2005 года получала пенсию по старости от иностранного государства. В ноябре 2006 года она оформила пенсию в России. А в 2017 году женщина предоставила заведомо ложные сведения в подразделение Военного комиссариата Брянской области и стала получать пенсию по потере кормильца. Пенсионерка незаконно получила более двух миллионов рублей от государства.
Суд приговорил женщину к условному лишению свободы. Решение не вступило в законную силу.
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