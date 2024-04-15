Пенсионерка попала под машину в Брянске

На улице Тельмана в Брянске произошло ДТП. 47-летний водитель двигаясь задним ходом на Renault по двору сбил 82-летнюю женщину. Пенсионерку с переломами ног и рук госпитализировали.

Поддержка стала крепче Смоляне продолжают заключать соцконтракты. С 1 апреля 2024 года увеличен размер социального контракта. На открытие собственного дела можно получить до 700 тысяч руб­лей, на развитие личного подсобного хозяйства – до 550 тысяч руб­лей. В Смоленской области продолжаются встречи с жителями, на которых представители законодательной и исполнительной власти подробно рассказывают о возможностях и условиях получения господдержки. Новые возможности Социальный контракт – мера государственной поддержки, инициированная Президентом России Владимиром Путиным. Она решает

Испить чистой воды Как в регионе реконструируют сети водоснабжения. В Смоленской области продолжают решать сложную, но такую важную задачу – обеспечение населения качественной питьевой водой. В 2024 году доступ к ней получат ещё 52 тысячи смолян – жители разных уголков региона. Для этого планируют ввести в эксплуатацию пять объектов водоснабжения. Очистить и умягчить Один из них – Верхне-Ясенный водозабор в областном центре. Его масштабную модернизацию

К станку! В Смоленской области создадут еще один образовательный кластер. Напомним, что ранее стало известно о запуске таких проектов в сфере подготовки кадров для медицины и строительной отрасли. В начале апреля в регионе приступили к созданию образовательно-производственного кластера машиностроения. Такой новостью поделился губернатор Василий Анохин. По его словам, инициативу смолян поддержало Минпросвещения России, и на её реализацию