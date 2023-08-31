Пенсионерка попала под микроавтобус в Брянске

Микроавтобус наехал на пожилую женщину на переходе в областном центре. Об этом рассказали в городском отделе ГИБДД.

Авария произошла на улице Димитрова в Брянске. 39-летний водитель автомобиля Peugeot Boxer сбил 73-летнюю женщину на пешеходном переходе. Пенсионерка отделалась ушибами. Госпитализация ей не потребовалась.

Водитель микроавтобуса заверил инспекторов, что ехал на разрешающий сигнал светофора. Полицейским предстоит разобраться в обстоятельствах аварии.